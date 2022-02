CIVIS : Point de situation sur les sites

Suite à la levée de l’alerte rouge, la CIVIS vous informe que :



§ le Centre Funéraire du Sud sera de nouveau ouvert au public à partir de 12h00 ce jour, lundi 21 février 2022



§ les plages de Saint-Pierre et de L’Étang-Salé sont quant à elles interdites à la baignade et aux activités nautiques jusqu’à nouvel ordre



La CIVIS recommande la plus grande prudence et le respect des consignes de sécurité.