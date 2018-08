CIVIS : Panne au Centre Funéraire du Sud

La CIVIS vous informe qu’en raison d’un incident technique, l’ensemble des crémations sont suspendues au Centre Funéraire du Sud.



La CIVIS met tout en oeuvre afin de procéder le plus rapidement possible à la réparation. Durant cette période, les crémations se feront au Centre Funéraire de Prima (Saint-Denis).



La CIVIS vous présente ses excuses pour la gêne occasionnée et vous remercie de votre compréhension.



Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le Centre Funéraire du Sud au 0262 33 94 94.