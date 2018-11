Compte tenu du couvre feu mis en place par le préfet, le président de la CIVIS et le maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine, demande à la population de ne pas sortir les poubelles et déchets verts ce soir pour éviter tout risque de dégradation et d’incendie. Les opérations de collecte dans les 6 communes de la CIVIS (Saint-Pierre, Saint-Louis, Petite Ile, Les Avirons, Cilaos, Etang Salé) auront lieu à 8h demain matin. Les poubelles devront être sortie à la levée du couvre-feu, soit à 6h.