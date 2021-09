Rubrique sponsorisée CIVIS : Lancement du chantier AEP et pose de la 1ère pierre de l'UTEP de Petite-Île

Publié le Vendredi 17 Septembre 2021

A La Réunion, environ 50% de la population est alimentée par des eaux de surface (rivières, cours d’eau...) pouvant présenter des dégradations de qualité à certains moments de l’année. Ce constat a conduit les services de l’Etat a élaboré un plan d’actions en faveur de l’île destiné à rattraper le retard en matière d’infrastructures de potabilisation des eaux superficielles dont l’objectif est une eau de qualité au robinet 100 % du temps.



Le projet d’Unité de Traitement de l’Eau Potable (UTEP) de la commune de Petite-Île s’inscrit dans le cadre de la déclinaison du plan d’actions en faveur de l’amélioration de la qualité de l’eau.



Ce plan d’actions qui s’articule autour de trois axes : réglementaire, financier et communicationnel. La commune de Petite-Île est alimentée à 100 % par de l’eau répartie de la façon suivante :





Le projet d’UTEP de Petite-Île



La nouvelle UTEP sera construite sur la parcelle accueillant déjà le réservoir « Ville 2 » (2 000 m3) et permettra de traiter jusqu’à 4 000 m3/j, permettant de desservir 80% des abonnés de la commune (environ 10 000 habitants).



La commune a lancé les études de conception pour cette UTEP qui ont été réalisées par SCP Réunion. Avec le transfert de la compétence eau potable au 1er janvier 2020, la poursuite du projet a été assurée par la CIVIS.



Au regard des caractéristiques de l’eau brute et en concertation avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), la filière de traitement retenue est un procédé de collage sur filtre bicouche sable et anthracite complété par une désinfection aux ultra violets.



Le projet a été conçu de manière évolutive pour s’adapter sur le moyen et long terme et prévoit ainsi : Une extension de la capacité de production à 5 000 m3/j

Une amélioration du process afin de pallier à la dégradation éventuelle de la qualité de la ressource à l’aide d’un prétraitement (décanteur + traitement du carbone organique total (COT) par coagulation poussée et injection de charbon actif (emplacements prévus mais non équipés). L’eau traitée sera ensuite dirigée vers le réservoir existant Ville 2, situé en contrebas de l’UTEP avant d’être distribuée via le réseau communal sur la partie basse de la commune. Elle pourra également être refoulée du réservoir Ville 2 vers le réservoir Charrier 2 pour desservir une partie de la population située au-dessus de l’UTEP.



La capacité de stockage de l’UTEP permettra une grande autonomie de plus d’un mois. Largement automatisée (y compris dans son approvisionnement), l’UTEP sera équipée d’un laboratoire permettant à l’exploitant, la SPL Sources & Eaux, de réaliser des contrôles in situ de qualité des eaux traitées. Sécurisée par un groupe électrogène (100 kVA), l’UTEP bénéficiera d’un plan de surveillance incluant des dispositifs d’autocontrôle et d’astreinte, garantissant un fonctionnement optimal des installations et la production d’une eau potable conforme aux exigences sanitaires et aux objectifs de qualité définis. La source des Hirondelles et le captage Manapany sont utilisés pour alimenter les hauts de la commune. Quant à l’eau du Bras de la Plaine, desservie par la SAPHIR, contribue à l’approvisionnement de 75 à 80 % de la population communale, soit environ 10 800 habitants.

Aspects financiers



La réalisation des travaux de l’UTEP de Petite-Île se fait selon deux lots :



Le coût global du projet, comprenant les études et les travaux, est de 5 499 340,91 € TTC, avec un taux de subvention de 57,19 %. La fin des travaux est prévue pour mi 2022.



Autres projets d’UTEP sur le territoire de la CIVIS



Chantier d’Adduction en EauPotable de Manapany les Hauts



La ressource des Hirondelles sera potabilisée par le biais de l’UTEP Leveneur, projet mené par la CASud. Ainsi, les abonnés alimentés par cette ressource bénéficieront d’une eau traitée d’ici mi 2022 également. Le secteur de Manapany les Hauts peut quant à lui être alimenté par le captage Manapany et par la ressource des Hirondelles pour partie. L’objectif des travaux de sécurisation actuellement en cours sur cette zone vont permettre d’étendre la zone de distribution de la ressource des Hirondelles à tout le secteur de Manapany.



L’opération a été décomposée en deux phases :

-Manapany aval : construction d’une station de pompage accolée au réservoir Manapany I refoulant l’eau traitée des Hirondelles via un pompage intermédiaire jusqu’au réservoir Manapany II. Une conduite de distribution sera également posée en parallèle.

-Manapany amont : construction d’une station de pompage accolée au réservoir Manapany II qui refoulera l’eau vers une bâche de stockage à créer en partie haute du secteur. Une conduite de distribution principale et des antennes annexes seront également posées.



Ces travaux incluent aussi le renforcement de la conduite d’adduction du captage de Manapany vers le réservoir Manapany II. Cette eau non traitée pourra être utilisée en situation de secours si la ressource des Hirondelles venait à être indisponible. En parallèle, une étude pour la mise en place d’une éventuelle petite unité de potabilisation de cette eau sera également lancée l’année prochaine.



La réalisation des travaux sur le secteur de Manapany aval se fait selon deux lots :



La fin des travaux est prévue pour mi 2022.









