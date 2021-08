Rubrique sponsorisée CIVIS : Lancement des Vélos Libre-Service sur Saint-Louis

Par CIVIS - Publié le Mercredi 18 Août 2021 à 17:45

Saint-Louis, en route pour le « Vélo en Libre-Service »



Si les transports en commun, avec notamment le développement du TCSP (Transport en Commun en Site Propre), constituent une manière de réduire la consommation énergétique, le vélo est le moyen de déplacement le plus efficace et le moins polluant pour des trajets domicile-travail mais également pour des découvertes touristiques.



La ville de Saint-Louis travaille, depuis quelques mois, à l’élaboration de son schéma directeur vélo, afin de permettre au plus grand nombre de circuler en toute sécurité sur son territoire.



La CIVIS a lancé le 12 août dernier le dispositif Altervélo, « Vélos en Libre-Service » (VLS). Celui-ci est aujourd’hui déployé sur la commune de Saint-Louis.



Ainsi, le territoire dispose désormais de 3 stations de VLS situées à la Gare routière Alternéo, à la cité scolaire de Roches Maigres et à la Cyberbase de La Rivière.



La ville prévoit à long terme, dans son schéma directeur Vélo, d’aménager une passerelle reliant Saint-Louis à L’Étang-Salé à destination des vélos et piétons. Il est envisagé de créer, dans un premier temps, un circuit sous forme de boucle permettant aux gens de la ville de rejoindre l’Étang du Gol en empruntant la future passerelle vers L’Étang-Salé.



Aussi, dans le cadre du TCSP, porté par la CIVIS, il est inclus dans son aménagement des pistes sécurisées pour vélos. Le choix de prendre son vélo pour se rendre au travail, ou accéder à des services et des activités doit devenir une réalité accessible pour le plus grand nombre.



La démocratisation de la pratique du vélo sur notre territoire, en créant des circuits sécurisés de Saint-Louis à la Rivière, passe aussi par la mise à disposition de vélos en libre-service.



Les stations au cœur du dispositif



Le service repose sur la possibilité pour les clients d’accéder au dispositif sans intervention d’un opérateur. Sur ces stations, les clients pourront, via leur smartphone, souscrire à un abonnement, déverrouiller automatiquement un vélo et le restituer au terme de leur déplacement.

10 premières stations sont déployées sur les communes de Saint-Pierre et de Saint- Louis à proximité de lieux générateurs de déplacements et ce, afin d’offrir un maximum d’accessibilité aux utilisateurs :

SAINT-PIERRE

Le port

Bois d’Olives / Avenue Laurent Vergès

Église Bon Pasteur (Ravine Blanche)

Mairie de Terre Sainte

Stade Casabona

Pôle d’échanges Marché Couvert

Stade de Terre Sainte

SAINT-LOUIS

Roche Maigres

Mairie de la Rivière

Pôle d’échanges de la Gare Alternéo

Ces stations sont composées de 12 à 20 places de stationnement équipées d’arceaux dotés chacun d’un point d’attache fixe, soit 152 places qui sont offertes aux clients.



Le positionnement des stations répond également à l’objectif de complémentarité des offres avec le réseau Alternéo (pôles d’échanges), facteur important de la multimodalité.



Des tarifs attractifs



La tarification est composée de deux éléments distincts :

L’utilisateur doit s’acquitter à la fois d’un droit d’accès au service (abonnement) et d’un droit d’usage (correspondant à la durée de son trajet).



Après avoir souscrit un abonnement, la tarification supplémentaire est fonction du temps d’utilisation.



Le service encourage ainsi les locations de courte durée pour aiderà maximiser le nombre de trajets effectués par vélo et par jour ainsi que le nombre d’utilisateurs.



Une équipe investie sur le projet



La régulation de la flotte :

une composante clé du dispositif de VLS



Le fonctionnement quotidien d’Altervélo libre-service (entretien, maintenance, régulation...) est assuré par les équipes de la Semittel dans le cadre de son contrat de Délégation de Service Public.



La CIVIS a fait le choix de gérer la recharge de batteries de manière humanisée et de ne pas équiper les stations de borne de recharge, les stations autonomes en énergie étant plus complexes dans leur conception et moins modulables.



Des équipes informées en temps réel des besoins de régulation



Les équipes ont également pour mission de remplacer les batteries déchargées et de pallier les déséquilibres naturels de remplissage des stations.



Elles s’appuient sur un outil de gestion qui permet de connaitre en temps réel les besoins de régulation.



Un service d’assistance à l’écoute des clients



De 8h à 16h, les équipes proposent aux clients un service d’assistance pour répondre à leurs interrogations et proposer des solutions.

Foire Aux Questions (FAQ)



Où se trouvent les stations VLS ?



Lorsque l’utilisateur ouvre l’application Altervélo, il accède directement à la cartographie des différentes stations. Il peut également consulter les informations suivantes par station: nombre de vélos disponibles, nombre d’emplacements de stationnement disponibles. La liste des stations est également consultable sur le site alterneo.re.



Quelle distance puis-je effectuer avec les VSL ?



Les systèmes de location de vélos en libre-service sont typiquement conçus pour effectuer des trajets relativement courts. Leur utilisation n’est pas rentable pour des trajets « loisirs » de longue durée.



Comment sécuriser mon vélo si je m’arrête quelque part ?



Pendant l’utilisation des vélos, les arrêts minutes sont envisageables. Pour sécuriser le vélo, l’utilisateur doit retirer la chaîne d’auto-verrouillage de son emplacement, la faire passer par un point fixe (poteau ou autre) puis l’insérer dans la potence. L’assistance électrique est alors bloquée mais le décompte du temps de trajet continue. Pour reprendre son trajet, l’utilisateur doit simplement déverrouiller son vélo en pressant le bouton de la potence puis en appuyant sur le cadenas (application).



Comment les VLS sont-ils rechargés ?



L’utilisateur du service n’a pas à se préoccuper du niveau de charge des batteries. Le réassort des batteries est effectué par les équipes techniques de la SEMITTEL. Lorsque des vélos ne disposent pas d’un niveau de charge suffisant, les utilisateurs ne sont plus en mesure de les louer. Pour rappel, ce système de location de vélos en libre-service est conçu pour des trajets de relativement courte durée.

Dois-je déposer une caution ?



Pour chaque utilisation du service, un dépôt de garantie (caution) de 200 euros est exigé. Ce montant n’est pas débité lors de l’inscription de l’utilisateur ou lors de la souscription d’une formule. La caution n’est débitée qu’en cas de non-restitution du vélo.



Que dois-je faire en cas de dégradations, perte ou vol du vélo ?



L’utilisateur peut signaler des pannes directement via l’application. Il peut également contacter le service client d’Altervélo au 0262 55 40 60 ou à l’adresse altervelo@semittel.re pour les reporter.

En cas de vol (par une tierce personne), la caution est prélevée, l’utilisateur étant responsable de l’équipement pendant toute la durée de la location.

