CIVIS : Inauguration de la fresque de l'avenue de Toulouse

L’Avenue de Toulouse située dans la zone de Bel Air à Saint-Louis a fait l’objet d’importants travaux dans le cadre du Transport en Commun en Site Propre (TCSP). La CIVIS a réaménagé toute la zone afin d’y insérer une voie TCSP et ainsi proposer une alternative de mobilité durable de déplacement sur la ville. C’est au milieu de ces aménagements urbains, sur un linéaire de murs de près de 500 mètres, qu’est née l’idée de création d’une fresque. Le maitre d’œuvre des travaux, la SBTPC a proposé à l’association Graffiti 974 de travailler sur cette fresque et des jeunes scolaires ont été associés, créant ainsi une véritable synergie autour de ce projet. Parmi les thèmes retenus pour la fresque, on retrouve les mobilités d’avant, de maintenant et de demain. Afin de poursuivre sur cette dynamique, l’association Graffiti 974 a également proposé un défi graff sur quatre maisons communales de proximité, situées en quartiers prioritaires: Méroc, Bengalis, Bois de Nèfles Cocos et le Gol. Les habitants ont pu se réapproprier ces lieux de vie à travers la découverte de cet art urbain. Les jeunes talents repérés lors de ce défi ont pu poursuivre leur développement dans la réalisation des fresques de l’avenue de Toulouse. C’est aujourd’hui un projet de valorisation urbaine de grande ampleur qui se matérialise. Cette aventure humaine, démarrée en juillet de cette année, sous la houlette de trois artistes : Nayh, Répy et Kebz va certainement donner une nouvelle image à l’artère principale de la Zone de Bel Air de Saint-Louis.



Ce mur magnifié et valorisé, initialement un édifice urbain banal, prend désormais une dimension vivante. La dimension historique d’une telle fresque est aussi à souligner, ses illustrations qui font honneur à nos traditions et notre passé et qui feront de ce mur un véritable lieu patrimonial de la ville de Saint-Louis au même titre que certains graff géants dans des villes et capitales du monde.



Financements



La CIVIS a souhaité à travers ce projet apporter son soutien à la mairie de Saint-Louis pour la réalisation de ce projet impactant tant visuellement que socialement. Ainsi, la CIVIS a mis en place plusieurs financements pour accompagner ce projet d’envergure pour un montant global de 13 000 €.

​L’avenue Toulouse, véritable boulevard urbain. Le projet Néo a pour but de développer durablement le territoire de la CIVIS afin de proposer une alternative crédible au tout automobile. Pour atteindre cet objectif, la CIVIS a choisi de construire des voies de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) sur ses communes littorales et de moderniser son réseau de bus avec des lignes plus performantes. Parmi les opérations inscrites au schéma directeur Néo, figure la traversée de Saint-Louis depuis le Gol jusqu’à l’entrée Est de la ville.



Le réaménagement complet de l’avenue de Toulouse intégre une voie dédiée aux bus en amont dans le sens Saint-Pierre – L’Etang-Salé et de la Voie Vélo Régionale mais aussi :

• la création de trottoirs avec un traitement paysager adapté ;

• l’élargissement du radier nécessaire à l’insertion de la voie dédiée aux bus ;

• l’insertion d’une station avant la rue de l’Etang, située au plus près de la CAF sur l’axe de l’avenue de Toulouse. Créer des liaisons plus efficaces entre les personnes et les territoires, c’est l’ambition de la CIVIS pour un territoire plus durable.











