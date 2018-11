CIVIS: Grand nettoyage dans le quartier de la Ravine des Cabris

Plusieurs ravines de ce chemin (Bras d’Antoine, Ravine des cabris, Bras de douane, Ravine Don Juan et Ravine Blanche) se trouvaient dans un état déplorable, jonchées de détritus de toutes sortes. La Brigade Intercommunale de l’Environnement (BIE) ainsi que plusieurs agents de la direction Environnement de la CIVIS et leurs prestataires ont donc agi de concert pour tenter de redonner à ces lieux leur aspect d’origine.



Parmi les innombrables déchets, des ferrailles et des encombrants ont pu être collectés dans des coins parfois difficiles d’accès. Les investigations de la BIE ont également permis d’identifier deux pollueurs et de les verbaliser à hauteur de 135 € chacun. Une plaque d’immatriculation a aussi été relevée et fait l’objet d’une procédure.



Il aura fallu toute une matinée pour venir à bout de ces nombreux dépôts sauvages. Les riverains se sont quant à eux montrés satisfaits de l’intervention de la CIVIS.



La CIVIS constate malheureusement que cet endroit, nettoyé à maintes reprises, fait invariablement l’objet d’incivilités. La CIVIS ne tolère plus ces comportements irrespectueux qui détériorent le cadre de vie de ses administrés et entend mener une véritable chasse aux pollueurs.



Un seul mot d’ordre demeure : « stop aux makots » !