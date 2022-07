Avis de marché & Appels d’offres CIVIS : Avis d'information de la publication d'un avis d'appel à la concurrence - Marché de travaux

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Vendredi 8 Juillet 2022



Nom et adresse officiels de l’entité adjudicatrice :

Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (C.I.VI.S.)



Correspondant : M. le Président



Point de Contact : Direction Achats Marchés Publics



Adresse : 29 route de l’Entre‐ Deux‐ Pierrefonds 97410 Saint‐Pierre LA REUNION Tél. : 02‐62‐49‐96‐00, Télécopieur : 02‐62‐33‐06‐36,



courriel :



Adresse internet du profil d'acheteur :



N° / Objet du marché : N° 2022GEA032 « Travaux de modernisation de l'adduction et de la desserte en eau potable sur la partie haute de Manapany les Hauts, sur le territoire de la commune de Petite‐Ile ».



Type de Procédure : procédure adaptée



Les entreprises souhaitant consulter l’avis d’Appel à la concurrence du marché publié dans son intégralité :



- au B.O.A.M.P : réf : n°22‐94531 (date d’envoi le 06/07/2022)

- sur le profil acheteur :

06/07/2022)



Le Dossier est à télécharger à l’adresse suivante :



Date limite de réception des offres : le 19/08/2022 à 19h00 GMT+4 (heure locale) ».



Renseignements complémentaires : point de contact susmentionné



