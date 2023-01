Avis de marché & Appels d’offres CIVIS : Avis d'information d'un avis de déclaration sans suite - Prestations intellectuelles

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Vendredi 27 Janvier 2023



Nom et adresse officiels du Pouvoir adjudicateur :

Communauté Intercommunale des Villes Solidaires - CIVIS

Correspondant : M. le Président

Point de Contact : Direction Achats Marchés Publics

Adresse : 29 Route de l’Entre-Deux, 97410 Saint-Pierre LA REUNION

Tél. : 02-62-49-96-00, Télécopieur : 02-62-33-06-36, courriel :



Adresse Internet :

Adresse Internet du profil d'acheteur :

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs

Principales Activités du pouvoir Adjudicateur : Environnement et Transports



N° et Objet du marché: 2022TSP027 « Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour assister la CIVIS sur les problématiques techniques de voiries et d’espace public ».



Type de Procédure : Appel d’Offres Ouvert



Les entreprises souhaitant consulter l’avis de déclaration sans suite du marché publié dans son intégralité :

- sur le profil acheteur : http://civis.e-marchespublics.com (date de mise en ligne le 19/01/2023

- au B.O.A.M.P renvoyant au JOUE : réf : n°23-7801 (date d’envoi le 17/01/2023)



Renseignements complémentaires : point de contact susmentionné



Date d’envoi du présent avis d’information: 26/01/2023

CIVIS