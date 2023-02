Avis de marché & Appels d’offres CIVIS : Avis d'information d'un avis d'attribution - Services

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mardi 21 Février 2023



Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur :

Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (C.I.VI.S.)

Correspondant : M. le Président

Point de Contact : Direction Achats Marchés Publics

Adresse : 29 route de l’Entre- Deux- Pierrefonds 97410 Saint-Pierre LA REUNION

Tél. : 02-62-49-96-00, Télécopieur : 02-62-33-06-36, courriel :

Adresse internet :

Adresse internet du profil d'acheteur :

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur: Environnement, transports.



N° / Objet du marché : N° 2022TSP016 « HABILLAGE DES VEHICULES NEUFS DE TRANSPORT EN COMMUN, POSE D'UNE SIGNALETIQUE-CHARTES GRAPHIQUES ALTERNEO».



Type de Procédure : Accord-cadre passé selon un Appel d’Offres Ouvert (articles R. 2161-2, R. 2161-3, R2162-3 et R2162-14 du code de la commande publique).



Les entreprises souhaitant consulter l’avis d’attribution du marché publié dans son intégralité :



- au B.O.A.M.P renvoyant au JOUE : réf : n°23-12203 (date d’envoi le 26/01/2023)



Renseignements complémentaires : point de contact susmentionné



Date d’envoi du présent avis d’information: 20/02/2023

