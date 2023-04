Avis de marché & Appels d’offres CIVIS : Avis d'information d'un avis d'attribution - Prestations de services

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Lundi 24 Avril 2023



Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (C.I.VI.S.)

Correspondant : M. le Président

Contact : Direction des Achats et des Marchés Publics 29 route de l’Entre-Deux 97410 Saint-Pierre – Ile de la Réunion

Tél. : 02-62-49-96-00, Télécopieur : 02-62-33-06-36, courriel :

Adresse internet : http://www.civis.re

Adresse internet du profil d'acheteur : http://civis.e-marchespublics.com

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Établissement Public de Coopération Intercommunale.



Objet du marché : 2022INF048–Parcours cybersécurité - Pack initial



Type de Procédure : Adaptée



Les entreprises souhaitant consulter l’avis d’attribution du marché publié dans son intégralité :

- au BOAMP réf. n° 23-54292

- sur le profil acheteur :



Renseignements complémentaires : point de contact susmentionné



