Avis de marché & Appels d’offres CIVIS : Avis d'information d'un avis d'appel public à la concurrence - Prestations de service

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Lundi 17 Juillet 2023

Objet du marché : N° 2023HAB002 – Mission d'assistance et de représentation pour l'établissement de servitudes de canalisations d'eau et l'expropriation de terrains sur le territoire de la CIVIS

Nom et adresse officiels du Pouvoir Adjudicateur :

Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (C.I.VI.S.)

Correspondant : M. le Président

Point de Contact : Direction Achats Marchés Publics

Adresse : 29 route de l’Entre- Deux- Pierrefonds 97410 Saint-Pierre LA REUNION

Tél. : 02-62-49-96-00, Télécopieur : 02-62-33-06-36, courriel :

Adresse internet :

Adresse internet du profil d'acheteur :

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs

Principale(s) Activité(s) du Pouvoir Adjudicateur : Environnement.



N° / Objet du marché : N° 2023HAB002 – Mission d'assistance et de représentation pour l'établissement de servitudes de canalisations d'eau et l'expropriation de terrains sur le territoire de la CIVIS



Type de Procédure : Adaptée



Les entreprises souhaitant candidater au présent marché sont priées de consulter l’Avis d’Appel Public à Concurrence publié dans son intégralité:



- au B.O.A.M.P. : réf : n°23-99806 (date d’envoi le 13/07/2023)

- sur le profil acheteur :



Modalités de retrait du Dossier de Consultation : le DCE est téléchargeable gratuitement sur le profil d’acheteur :



Renseignements complémentaires : point de contact susmentionné



Date limite de réception des offres : 11/08/2023 à 12H00 (heure locale GMT+ 4)



CIVIS