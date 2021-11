Rubrique sponsorisée CIVIS : Accompagner les porteurs de projets et les demandeurs d’emploi

Par CIVIS - Publié le Vendredi 26 Novembre 2021 à 18:52





La CIVIS a ainsi décidé de mobiliser et rassembler les différents acteurs liés au domaine de l’emploi en organisant le Forum de la création d’activité et de l’insertion :



• Le 2 décembre de 9h à 13h sur le site du Moulin à Café à Saint-Pierre

• Le 9 décembre de 9h à 13h devant la Mairie de Saint-Louis



Tous ceux qui souhaitent s’informer ou créer leur entreprise, ceux à la recherche d’une activité professionnelle sont donc invités à participer à ce forum.



4 espaces seront mis à leur disposition pour répondre au maximum à leurs besoins :



• Un espace ateliers* tourné vers la création d’activité notamment sur 7 thématiques les plus sollicitées par les entrepreneurs en devenir ou créer :



• Un espace témoignage autour de création d’activité (échange d’expériences)

• Un espace stand/table ronde à l’extérieur avec le réseau de la création et de

l’insertion professionnelle (se renseigner, s’informer ou prendre un rendez-vous et

développer son réseau)

• Un espace job dating* avec des agences intérims et des entreprises privées sur

des métiers en tension (bâtiments, grande distribution, agroalimentaire, transports,

petite enfance, mécanique)



*Les inscriptions sont obligatoires pour participer aux ateliers création d’activité et au job dating et se font sur le site internet de la CIVIS



La CIVIS rappelle que le pass sanitaire ou un test PCR de moins de 24h est obligatoire pour accéder au forum et encourage ses administrés à venir « révéler leurs talents ». Créer ou avoir une activité professionnelle peut parfois relever d’un parcours long et difficile. Que ce soit le manque d’informations, la multiltude d’organismes existants, la peur du risque financier, les freins ne manquent pas pour empêcher une action efficace sur l’emploi.La CIVIS a ainsi décidé de mobiliser et rassembler les différents acteurs liés au domaine de l’emploi en organisant le Forum de la création d’activité et de l’insertion :• Le 2 décembre de 9h à 13h sur le site du Moulin à Café à Saint-Pierre• Le 9 décembre de 9h à 13h devant la Mairie de Saint-LouisTous ceux qui souhaitent s’informer ou créer leur entreprise, ceux à la recherche d’une activité professionnelle sont donc invités à participer à ce forum.4 espaces seront mis à leur disposition pour répondre au maximum à leurs besoins :• Un espace ateliers* tourné vers la création d’activité notamment sur 7 thématiques les plus sollicitées par les entrepreneurs en devenir ou créer :• Un espace témoignage autour de création d’activité (échange d’expériences)• Un espace stand/table ronde à l’extérieur avec le réseau de la création et del’insertion professionnelle (se renseigner, s’informer ou prendre un rendez-vous etdévelopper son réseau)• Un espace job dating* avec des agences intérims et des entreprises privées surdes métiers en tension (bâtiments, grande distribution, agroalimentaire, transports,petite enfance, mécanique)*Les inscriptions sont obligatoires pour participer aux ateliers création d’activité et au job dating et se font sur le site internet de la CIVIS www.civis.re jusqu’au mercredi 30 novembre 2021.La CIVIS rappelle que le pass sanitaire ou un test PCR de moins de 24h est obligatoire pour accéder au forum et encourage ses administrés à venir « révéler leurs talents ».