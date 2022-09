A la Une . CIVIS : 50.000 Saint-Pierrois bientôt desservis par la nouvelle unité de traitement de l’eau potable de Dassy

Puisée dans le Bras de la Plaine, l'eau potable provenant des ressources superficielles doit être traitée avant d'être distribuée aux habitants des hauts de la commune. La CIVIS a inauguré ce mercredi son unité de traitement de l'eau potable à Dassy. Un traitement sans usage de réactifs pour améliorer la qualité de l'eau. Publié le Mercredi 7 Septembre 2022

Les habitants des quartiers de la Ravine des Cabris, de la Ligne des Bambous, de Condé et l’année prochaine de Mont-Vert-les Bas ne devraient plus à se méfier de l’eau sortie du robinet aux moindres épisodes pluvieux ou de sécheresse. L’unité de traitement de l’eau potable (UTEP) de Dassy a été mise en fonction en mars dernier et inaugurée ce mercredi par la CIVIS après transfert de la compétence de la mairie.



Si Saint-Pierre bénéficie de ressources souterraines, l’essentiel de sa ressource en eau potable provient du Bras de la Plaine et de la source des Hirondelles. Soumise aux contraintes climatiques, cette eau de surface doit être potabilisée et répondre au plan d’amélioration de la qualité de l’eau de l’Etat mis en place depuis 2016.



Alimenté par le réservoir départemental attenant, l’UTEP de Dassy peut traiter 24.500 m3/jour. L’eau brute est déminéralisée au lait de chaux, filtrée au charbon actif pour éliminer les matières organiques, puis passe par ultrafiltration dans des membranes microporeuses capables de retenir les virus, le tout avec un minimum de produits chimiques, se félicite Véolia au sein du groupement choisi par la collectivité pour réaliser les travaux.



L’eau subit ensuite une injection de soude afin d’équilibrer le PH, est désinfectée au chlore pour empêcher les bactéries de se développer avant d’être stockée en réservoir puis distribuée au robinet.



L’UTEP du Dassy se veut "écologique et durable"



Les eaux sales provenant du traitement sont séchées et, devenues boues, évacuées au centre de traitement des déchets de Pierrefonds.

Le montant de cette opération s’élève à 17 millions d’euros dont 7 millions accordés par l’Etat. Une fois les travaux de pose de réseau d’adduction de la Rivière d’Abord terminés, l’UTEP de Dassy servira également à alimenter le quartier de Mont-Vert-les Bas soit au total 50.000 habitants sur les 85.000. L’eau de Mont-Vert-les Hauts et Boissy sera potabilisée via l’UTEP Leveneur d’ici la fin de l’année par la CASUD. Le reste des quartiers de la commune reçoit l’eau potable souterraine.



"C’est un ouvrage stratégique pour des enjeux primordiaux à la gestion de l’eau", a noté le représentant du Département Gilles Hubert qui a rappelé les enjeux écologiques mais aussi économiques à cette gestion sur une île soumise aux aléas climatiques. Plus de 30 millions d’euros ont été investis par le conseil départemental en amont de ce projet, la collectivité étant compétente en matière de gestion de l’eau.



D’ici 2024, la CIVIS entend rester dans "l’anticipation" et livrer de nouvelles UTEP sur son territoire aux Avirons, à l’Etang-Salé, au Ouaki ou encore à Cilaos.