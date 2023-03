A la Une . CISE : De nombreuses coupures sur le réseau à partir de mercredi

Dans le cadre de travaux d’amélioration du réseau ou de nettoyage de réservoirs, de nombreuses coupures seront à prévoir sur les communes de Sainte-Marie, Saint-André et Saint-Benoît. Les usagers des secteurs concernés devront faire sans eau courante durant la journée, à partir de 8h. Par La rédaction - Publié le Lundi 20 Mars 2023 à 09:51

La CISE annonce à ses usagers que des perturbations dans la distribution de l’eau sont à prévoir dans les prochains jours. Des coupures sont nécessaires afin de réaliser des travaux de nettoyage de réservoirs ou d’amélioration du réseau. L’Est et le Nord de l’île sont principalement concernés.



Le 22/03/2023 :



À Sainte-Marie, à partir de 06h00, sur les secteurs suivants :



Impasse Sautron

Rue Jean XXIII

Rue Ravine Rose

Impasse Léonce

Impasse Maillot

Rue Ravine Grimm

Impasse des Mandarines

Impasse Cannelle

Impasse Citronnelle

Route de l’espérance

Impasse Télinga



La remise en service se fera progressivement à partir de 17h00.





À Saint-André, à partir de 08h00, sur les secteurs suivants :



Rue du Lycée

Rue des Camélias

Rue de la Gare

Domaine de la Vanille

Chemin Maunier partie haute

Chemin Lagourgue partie haute

Rue des Métiers

Rue de la communauté

Et toutes les voies adjacentes



La remise en service se fera progressivement dès achèvement des travaux en fin de journée.

Le 23/03/2023



À Saint-André, à partir de 08h00, sur les secteurs suivants :



Avenue de la République

Chemin Lefaguyès partie haute

Zone Andropolis

Chemin du Centre partie comprise entre le chemin Lefaguyès et chemin Maunier

Zone artisanale Cocoterais

Pente Sassy partie comprise entre le chemin Lefaguyès et chemin des Prêtres

Et toutes les voies adjacentes



La remise en service se fera progressivement à partir de 17h00.





Le 27/03/2023



À Saint-Benoît, à partir de 07h00 , sur les secteurs suivants :



Cambourg Village 1&2

Amarilys

Chemin Hubert de Lisle

Chemin Safer

Et toutes les voies adjacentes



La remise en service se fera progressivement à partir de 17h00.