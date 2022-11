La grande Une CISE : Coupures d'eau à Saint-André et Salazie

La CISE annonce des coupures d'eau nocturnes dans plusieurs communes de l'Est à cause de la sécheresse. - Publié le Mardi 22 Novembre 2022 à 10:59

Les réserves en eau dans l'Est de La Réunion ont diminué et la CISE procède donc à des coupures de l'alimentation de 20h à 5h sur deux communes.



La CISE appelle aussi les habitants à limiter leur consommation en évitant le lavage des voitures et l'arrosage des jardins.

Saint-André :



- Milles roches

- Butor

- Cressonnière

- Rivière du Mat

- Patelin

- Ravine Creuse

- Centre-ville

- Lefaguyès

- Chemin du Centre

- ZAC Fayard

- Cambuston

- Bois Rouge

- Chemin Lagourgue

- Avenue des Mascareignes

Et toutes les voies adjacentes

Salazie :

- Butor

- Plateau

- Mare à Vieille Place

- Radier

- Mare à citrons

- Petit Sable

- La Savane

- Salazie Village

- Plateau Wickers

- Mare à Goyave

- Lotissement Vavangues