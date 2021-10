CIREST solidaire : avec l’État, pour le développement des petites communes

Le programme Petites Villes de Demain et l’Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) ont été signés par la CIREST, l’État et la Caisse des Dépôts.



De nouveaux outils et moyens permettront aux communes de Bras-Panon, La Plaine des Palmistes, Sainte-Rose et Salazie de dynamiser les centre-villes et centre-bourgs.



L’Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) aidera les politiques d’habitat (lutte contre l’habitat indigne, production de logements), le renforcement de l’attractivité commerciale, la valorisation du patrimoine et des paysages, ainsi que le développement des mobilités.



« L’Est est aujourd’hui une terre de projets et de solidarité. Avec ces deux signatures, la CIREST montre son engagement vis-à-vis de toutes ses communes membres. Le pilotage de ces programmes sera assuré par la CIREST, qui disposera de deux postes de chefs de projets financés par la Banque des Territoires et l’Agence Nationale de l’Habitat.», a souligné Patrice Selly, Président de la CIREST, lors de cette cérémonie de signature.