CIREST : Une convention pour développer les petites villes

La CIREST vient de signer avec l’État et la Caisse des Dépôts et Consignations la convention d’adhésion Petites Villes de Demain. Une démarche qui va permettre aux 4 plus petites villes de l’Est de bénéficier de fonds pour dynamiser leur centre-ville. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 5 Octobre 2021 à 16:54

"C’est en mutualisant nos efforts que nous arriverons à concrétiser nos projets. Notre projet de territoire concrétisera notre cohésion", lance d’entrée Patrice Selly. Le président de la CIREST se réjouissait de pouvoir signer la convention d’adhésion Petites Villes de Demain qui va profiter à quatre communes de l’Est. Celle-ci est le fruit d’un partenariat entre l’intercommunalité, l’État et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).



Ainsi, Bras-Panon, Salazie, Sainte-Rose et la Plaine-des-Palmistes vont bénéficier de fonds pour mettre en place leurs projets. Cette convention s’inscrit dans la continuité des projets en cours et propose de nouvelles pistes d’actions à développer sur le territoire de chaque commune.



Le cahier des charges de cette convention porte sur la redynamisation des commerces et l'amélioration des services, le réaménagement des espaces publics, la valorisation du patrimoine, la rénovation de l’habitat et la mobilité.



Les communes sélectionnées auront ainsi 18 mois pour développer et finaliser leurs projets. Après cette phase d’ingénierie, les travaux pourront débuter. Cette convention s’étale ainsi sur 5 ans.



"On fonctionne par typologie des territoires et non par des ordres qui arrivent d’en haut. Cette action est plus adaptée. Ce programme vise à accompagner les élus, car ce sont eux qui décident", souligne Eric Lombard, le directeur général de la CDC qui s’est déplacé dans l’île pour cette occasion.



Satisfaction des maires



Bien évidemment, les maires des villes concernées ne boudaient pas leur plaisir. Tous les dossiers envoyés en décembre dernier ont été acceptés. "Ce programme arrive à point nommé. C’est une formidable boîte à outils donnée aux maires", estime Jeannick Atchapa, le maire de Bras-Panon.



Pour Joé Bédier, ce programme qui favorise le commerce de proximité vient le conforter dans son choix de ne plus accepter de grandes surfaces dans sa commune. "Je ne veux plus de grands centres commerciaux dans et en périphérie de la ville", assure-t-il. De son côté, Johnny Payet réagit avec humour en déclarant que "pour la Plaine des Palmistes, nous avons tout à faire".



Au final, ce sont 11 communes de l’île qui vont profiter de cette convention. Le budget alloué pour le département est de 3 milliards d’euros. Une enveloppe de 250 millions d’euros est destinée à aider les communes pour la partie ingénierie à l’élaboration des projets.



Gaëtan Dumuids