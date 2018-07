CIREST : La fourrière fait piquer un chien qu’une dame comptait sauver… À qui la faute ?

Un chien abandonné, battu, décapité… on a l’habitude – on est presque immunisé – tant les cas sont nombreux. Les sauvetages sont bien plus rares que les condamnations. Les familles d’accueil, les adoptions et les moyens en général manquent. C’est pour cela que les bénévoles de la protection animale ne peuvent qu’être indignés et frustrés lorsqu’un chien, pris en charge par une bénévole qui voulait le soigner et le faire adopter, trouve pour sort l’euthanasie.



Les faits remontent au 20 juillet dernier, un vendredi soir. Catherine*, une particulière bénévole pour la cause animale, est appelée sur une route de Saint-André par une amie. Une chienne, qui paraît allaitante, se trouve sur la route, gravement blessée. Plusieurs véhicules l’auraient percutée. Agonisante, elle ne parvient pas à se déplacer. Catherine, qui ne parvient pas à soulever l’animal, se tient debout à ses côtés et hèle les voitures qui passent mais personne ne s’arrête. Elle finit par appeler son vétérinaire qui contacte les pompiers qui font appel à leur tour la fourrière de la CIREST. Erreur. Du moins si elle souhaitait garder la chienne en vie.



Car une fois appelée, la fourrière devient responsable de l’animal et doit donc le ramener dans ses locaux. Quatre jours ouvrés d’attente au cas où un propriétaire se prononcerait, puis, c’est l’euthanasie. L’agent de la fourrière explique donc à Catherine qu’il ne peut la laisser soigner le chien et le récupérer. Il l’emmène néanmoins chez le vétérinaire, accompagné de Catherine. "Il était agressif et ne lâchait pas l’affaire. Je lui ai expliqué que j’allais régler les soins et la faire adopter. Il me fallait juste quelqu’un pour le mettre dans ma voiture. Mais rien à faire. Il voulait la prendre", raconte Catherine, émue.



La vétérinaire confirme que les blessures de la chienne peuvent être soignées. Mais l’agent refuse. Il faut l’emmener. Deux options donc, selon la vétérinaire : administrer un antidouleur avant qu’elle ne passe quatre jours en fourrière, sans soins et surement "piétinée par les autres chiens" ou la faire piquer et éviter toute souffrance. Catherine choisit, à contre cœur, la deuxième option. "L’agent est resté planté là pour vérifier que je la faisais bien piquer", s’indigne-t-elle.



La SEMRE pas très populaire en ce moment



Triste sort pour cette chienne. Mais à qui la faute ? Les représentants de la protection animale diront qu’un agent sensible à la cause aurait laissé passer. "Dites que c’est le vôtre", peut-être. Mais la procédure – et la loi – ne permettent officiellement pas à la fourrière de faire ce choix. L’agent, du prestataire qui gère la fourrière de la CIREST les weekends, la SEMRE, a donc fait son travail. La SEMRE qui n’a pas bonne réputation ces derniers temps. Au mois de mai, la SPA du Nord s’est vu refuser toute prise en charge de chien de la fourrière de la CINOR vers son refuge, sans un règlement de 50 euros par chien. Un coût bien au-dessus des moyens de la SPA. Et ce depuis que la SEMRE ait repris la gestion de la fourrière. Un accord a été pris pour que la SPA puisse à nouveau récupérer les chiens de son choix à la fourrière gratuitement. Mais le refuge est toujours en attente de la réponse officielle de la CINOR et passe donc à côté de plusieurs sauvetages.



La faute serait donc celle de cette pauvre dame ? Difficile de faire mieux.



La faute à la loi ? Si la chienne avait été identifiée, le propriétaire aurait été contacté et le choix de la soigner ou non lui aurait appartenu. Si ce même propriétaire ne l’avait pas laissé divaguer, l’accident ne serait pas survenu. Mais avait-elle un propriétaire ? N’est-elle peut-être pas née dans l’errance?



Tous sont d’accord. Des sanctions légales et un changement de mentalité sont les seuls moyens de réduire ce fléau qu’est l’errance animale. Et éviter à tous d’avoir un prendre des décisions qui ne devraient pas leur appartenir.



*Prénom d’emprunt