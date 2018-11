CIREST: La collect des déchets se poursuit ce mardi, pas les transports

La Cirest vous informe que la collecte des déchets se poursuivra ce mardi 27 novembre, conformément au calendrier en vigueur. Votre bac devra être sorti ce soir et devra être rentré une fois qu'il aura été collecté.



La Cirest attire votre attention sur les difficultés de circulation de ses camions sur certains axes routiers et sollicite la bienveillance des Gilets Jaunes pour les laisser passer au niveau des barrages afin d'assurer la salubrité publique de ses communes.



D'autre part, la Cirest vous informe que les bennes de ses déchèteries n'ont pu être évacuées, et que par conséquent celles-ci resteront fermées jusqu'à nouvel avis.



Quant aux transports, le réseau Estival reste suspendu demain, mardi 27 novembre 2018, en raison du maintien du mouvement des Gilets Jaunes. Compte tenu de la fermeture des écoles, les transports scolaires ne seront pas assurés également.