Communiqué CIOM : Interco’ Outre-mer veut être associé à la mise en oeuvre des mesures annoncées

"Nos territoires ont besoin d’actions concrètes et ambitieuses", exprime Maurice Gironcel, président d’Interco’ Outre-mer, qui prend acte du rapport du CIOM. Par N.P - Publié le Dimanche 23 Juillet 2023 à 07:18

Le communiqué :



Par le présent communiqué, l’association Interco’ Outre-mer, que j’ai l’honneur de présider, prend acte du rapport du CIOM, qui s‘est tenu le 18 juillet dernier.



Depuis sa création, Interco’ Outre-mer s’engage pour les territoires d’Outre-mer et fait de leurs défis, une priorité. Et c’est en tant que partenaires, que nous souhaiterions continuer à être associés, dans le cadre de la mise en œuvre de ces différentes mesures annoncées. Aussi, les membres du Bureau se réuniront très prochainement, dans le but d’analyser en détail les propositions faites par le gouvernement.



Nos territoires ont besoin d’actions concrètes et ambitieuses. Les plaies sont diagnostiquées et il est temps, aujourd’hui, de les panser. Cela ne saurait se faire qu’avec des mesures élaborées en concertation, discutées et approuvées par nos territoires et réalisables dans des délais convenables.



S’agissant des problématiques foncières, auxquelles tous les Outre-mer sont confrontés, notre association rappelle au Ministère (et informe le nouveau Ministre délégué aux Outre-mer) qu’un recueil d’observations, d’alertes et de propositions a récemment été rédigé par Interco’ Outre-mer. Ce travail, salué par les parlementaires, ministères et institutions nationales, rassemble les pistes de réflexions et d’actions telles qu’elles ont été́ exprimées par les élus eux-mêmes et leurs collaborateurs. Les élus d’Interco’ Outre-mer se tiennent naturellement, à la disposition du Gouvernement, pour intégrer les discussions et réflexions sur ces enjeux fonciers.



Nous avons l’espoir d’agir ensemble, avec ambition, pour un avenir durable. C’est le devenir de nos territoires qui est en jeu et par voie de conséquence le bien-être de nos concitoyens ultramarins.



Maurice GIRONCEL, Président d’Interco’ Outre-mer

Maire de Sainte-Suzanne

Président de la CINOR Président du SIDELEC