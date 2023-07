Communiqué "CIOM : Des mesurettes sans vision stratégique"

Voici le communiqué conjoint des députés Jean-Hugues Ratenon et Perceval Gaillard suite aux annonces de la Première ministre : Par NP - Publié le Mercredi 19 Juillet 2023 à 17:54

Après de multiples reports, le Comité Interministérielle des Outre-Mer (CIOM) s’est enfin tenu le 18 juillet à Matignon. Comme l’on s’y attendait, ce CIOM n’a ouvert aucune perspective sur le long terme, pas plus qu’il ne répond aux difficultés actuelles et urgentes.



Parmi les propositions, certaines avaient déjà été annoncées par le gouvernement : notamment, les 10 millions pour les producteurs de fruits et légumes ; la convention pour le logement des personnes vulnérables de La Réunion ; l’augmentation des bourses étudiantes ; le plan d’adaptation des forêts ultramarines aux changements climatiques…



D’autres propositions n’auraient jamais dû se trouver dans un document de cette envergure : la création d’un casino ou d’un STIS à Saint-Martin. Ou le lancement d’une initiative internationale contre les sargasses. Lorsque mesures « concrètes » il y a, certaines sont la reprise d’amendements déposés par les parlementaires. Amendements par ailleurs rejetés par le gouvernement. Quelle perte de temps ! Et quel mépris pour les parlementaires.

Le gouvernement avance même des mesures qui figurent dans des projets de loi votés récemment (notamment sur la mobilité des ultramarins). Une préconisation du gouvernement ne manque pas de piquant : c’est par exemple cette proposition qui vise à adapter le dispositif du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) aux outre-mer. La demande avait été portée et répétée par tous les parlementaires, il y a quelques semaines Le gouvernement avait alors répondu par la négative. Pour aujourd’hui, a posteriori, dire qu’il est pour cette adaptation. Cette incompétence gouvernementale repousse donc le sujet à une date indéterminée.



Pire : les principales difficultés des outre-mer (la question de la cherté de la vie ou celle du logement) ne sont pas abordées. Le gouvernement n’a pas même pris la peine d’évoquer ou de reprendre les propositions concrètes issues de rapports (parlementaires ou d’organismes tel que la Fondation Abbé Pierre pour le logement). De même la transition écologique et la question institutionnelle n'ont pas du tout été abordées dans ce CIOM. La seule attente que l’on aurait pu avoir concernait la question de la réforme de l’octroi de mer : aucun élément nouveau, si ce n’est que les premières dispositions figureront au PLF 2025, pour une application définitive en 2027. Encore faut-il que les ministres aient déjà entamé les négociations avec l’Europe.

Notons tout de même la prise en compte de certaines demandes récurrentes : l’adaptation des critères de performance énergétique aux situations ultramarines ; le marquage « RUP » en substitution au marquage « CE » … si l’Europe n’y oppose pas son véto.



De même l'élargissement des crédits d'impôts pour la rénovation des logements sociaux en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il s'agit d'une vraie victoire pour La Réunion qui permet de prendre en compte la réalité de nos territoires. Le fruit d'un intense travail que nous avons mené à l'Assemblée nationale pour adapter les dispositifs de la politique de la ville à nos besoins.



Enfin, comment comprendre l'exclusion de La Réunion du dispositif Cadre Avenir alors qu'il va être élargi à l'ensemble des Outre-mer et qu'il a fait ses preuves pour permettre le retour des cadres dans nos territoires ? Que doiton comprendre d'une telle exclusion uniquement pour La Réunion ?



Au final même quand on en attend peu, le gouvernement arrive encore à nous décevoir. Madame BORNE n’a pas réussi à nous « vendre » les mesures du CIOM ; comment espérer que les ministres CARENCO et DARMANIN, chargés du « service après-vente » du dispositif soient plus crédibles ?