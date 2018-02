CINOR vs CIREST : La brouille autour du SYDNE jugée au tribunal administratif, verdict attendu vendredi

L'entente entre la Cinor et la Cirest tourne déjà court. Les deux intercommunalités, réunies autour Sydne (Syndicat intercommunal de traitement des déchets du Nord et de l’Est) , s’affrontent désormais sur le terrain judiciaire nous apprend Le Quotidien, après la plainte déposée par la CINOR auprès du procureur de la République.L’intercommunalité du Nord reproche à Jean-Paul Virapoullé, président de la Cirest, de ne pas avoir restitué le rapport d’analyse des offres. "Le vice-président du Sydne aurait décidé de passer outre, emportant avec lui la copie de ce rapport comprenant des informations confidentielles en matière industrielle et commerciale", écrit le média.De son côté, JPV reprochait depuis plusieurs semaines le "manque de transparence" de la CINOR sur le contrat signé avec Inovest, l’entreprise choisie pour son projet de tri alternatif, ajoute Le Quotidien.Le tribunal administratif rendra son verdict demain.