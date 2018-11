Gilets Jaunes CINOR : Le point sur les transports scolaires et urbains



La Cinor informe les administrés que les services de transports scolaires seront assurés ce vendredi 30 novembre 2018 sur le territoire du Nord (Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne), exceptions faites de la desserte des établissements de l'Ouest, du Sud et de l'Est (Saint-André et Saint-Benoît).



Les services de transports urbains seront également de nouveau assurés sur le réseau Citalis ce vendredi 30 novembre 2018 sur le territoire du Nord (Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne).

Citalis continuera d'accompagner, au cas échéant, le transfert des élèves des établissements scolaires ouverts demain sur le territoire..

Les Espaces Bus seront ouverts aux horaires habituels.

Les lignes resteront en service jusqu'à 18h, sauf "complications".

Sur l'Est du territoire, à Sainte-Marie et à Sainte-Suzanne, les lignes pourraient être suspendues en cours de journée, si les manifestations venaient à persister.



Le réseau invite sa clientèle à se tenir informée de l'évolution de la situation par voie radiophonique et/ou sur les sites de médias en ligne.

MAINTIEN DE LA COLLECTE DES DECHETS La Cinor porte à la connaissance des administrés de la reprise totale du service de collecte des déchets ménagers sur les villes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, conformément au calendrier de ramassage.

Les passages sont prévus de 3h à 7h.

Pour l'habitat collectif, les bacs sont à sortir à partir de 5h.

Cette collecte concerne tous les déchets et contenants : encombrants et végétaux, bac gris, bac jaune.

Merci de sortir vos déchets ou votre bac, en respectant la date indiquée sur votre calendrier de collecte, peu de temps avant le passage du camion collecteur et de rentrer vos contenants juste après la collecte.

En outre, toutes nos déchetteries du territoire Nord restent ouvertes.

