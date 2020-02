CINOR : La hache de guerre déterrée

L'enquête n'en est qu'au stade préliminaire mais en politique, comme dans la vie, c'est l'occasion qui fait le larron. Ainsi, Richard Nirlo et Maurice Gironcel ont ravivé leurs vieilles rancoeurs à l'encontre du président de la CINOR. Une haine née en 2015 lorsque Gérald Maillot avait refusé de céder son siège. Depuis sa création en 2001, l'usage en vigueur prévoyait que la direction de l'intercommunalité tourne entre les maires des trois communes membres.



Mais la perquisition de vendredi dernier au siège de la Cité des dirigeants a rappelé de mauvais souvenirs aux édiles. La justice enquête sur la disparition de 3 millions d'euros au sein de la Société coopérative d'intérêt collectif (SCIC). Le président de la Cité des dirigeants, Christophe Di Donato est soupçonné d'avoir détourné cet argent. Gérald Maillot, y occupe le poste de président du conseil de surveillance. L'occasion était trop belle pour ressortir tous les vieux dossiers.



"Tout le monde a été trompé"



Richard Nirlo, en a profité pour rappeler le rôle de garant de Gérald Maillot au sein de la SCIC. Selon lui, "tout le monde a été trompé" par le président de la CINOR. Outre cette affaire, le maire de Ste-Marie a évoqué les autres sujets d'inquiétudes. En particulier le rôle du cabinet ELAN OI. Ce cabinet qui assiste la CINOR sur les maîtrises d’ouvrages aurait déjà absorbé 5 millions d’euros, soit la moitié de l’épargne nette de l’inter-collectivité, pour peu de projets sortis de terre.



Une affaire qui tombe évidemment mal pour Gérald Maillot à un mois des élections municipales. Celui-ci, qui brigue la mairie de Ste-Marie, offre donc à son principal adversaire, Richard Nirlo, une tribune pour rappeler ses erreurs de gestion. L’absence de Maurice Gironcel à la conférence de presse, dû à un changement d’heure de dernière minute, renforçait l’impression de campagne électorale.



Le maire sortant dénonçant également l’utilisation des moyens de la CINOR par Gérald Maillot pour sa campagne. Le 17 décembre dernier, 8 emplois non permanents ont été créés par la communauté d’agglomération et attribués à des habitants de Ste-Marie. Mais de manière générale, c’est le fonctionnement de la CINOR qui est pointé du doigt, Richard Nirlo estimant que tout est devenu opaque depuis la prise de fonction de Gérald Maillot. Le prochain mois s’annonce donc particulièrement animé dans l'intercommunalité du Beau Pays.