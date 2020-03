Municipales 2020 CINOR : Des élus accusent Gérald Maillot d'embauches électorales





Selon Didier Gopal, qui était leur porte-parole, le conseil communautaire de la CINOR avait refusé le 8 décembre dernier que le président Maillot embauche 8 employés non permanents, car les élus le soupçonnaient de vouloir de les utiliser pour se constituer une équipe de militants pendant la campagne.



Quelle n'a donc pas été leur surprise de constater que malgré ce vote négatif, il avait malgré tout recruté une douzaine de personnes en contrats précaires de quelques mois...



Didier Gopal affirme par ailleurs détenir la preuve que ces nouvelles embauches participent activement à la campagne du candidat Maillot.



Pas besoin d'être détective privé pour s'en convaincre. Il lui a suffi d'aller sur les pages Facebook des personnes embauchées et sur celle du candidat Maillot pour découvrir leurs photos en train de faire du tractage pour le président de la CINOR.



Ces élus ont écrit au préfet et transmis le dossier, avec les noms des nouveaux recrutés, à la Chambre Régionale des Comptes qui s'apprête à réexaminer les comptes de la communauté d'agglomération à la suite de la dénonciation au procureur de la République d'un vice-président de la CINOR au sujet d'un certain nombre de dossiers pour lesquels il affirme détenir la preuve de malversations.







