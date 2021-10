Avis de marché & Appels d’offres CINOR : Avis rectificatif - Procédure d’appel d’offres européen

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Samedi 30 Octobre 2021



AVIS RECTIFICATIF

Procédure d’appel d’offres européen

I. Nom et adresse de l’organisme :



CINOR, Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion, 3 rue de la Solidarité - CS 61025 - 97 495 Sainte Clotilde CEDEX (Réunion - France), Contact : service de la Commande Publique (2ème étage), à l'attention de M. le Président. Tél. 0262 92 34 27 - Fax 02 62 92 53 87 - Courriel :

Adresse(s) internet :

Adresse générale du pouvoir adjudicateur :



II. Objet du marché



Accord cadre à bons de commande pour la fourniture et la livraison de composé de traitement des sulfures à base de nitrate de calcium sur divers postes de refoulement (PR) des eaux usées



III. Informations rectificatives :



La date limite de remise des candidatures et des offres est reportée au 30 novembre 2021 à 12 heures locales.



L’avis rectificatif complet (envoyé pour publication le 27/10/2021) peut être consulté :

Sur le site du JOUE n° 2021/S 211-553135 et du BOAMP n°21-144129

Et sur le site Internet suivant :



IV. Références de l’avis initial :

Références de l'avis initial : JOUE n° 2021/s 186-481442 du 24/09/2021– BOAMP n ° 21- 125445 publié le 23/09/2021, Quotidien du 24/09/2021- JIR du 24/09/2021, IMAZ PRESS du

24/09/2021 et ZINFOS 974 du 24/09/2021



V. Date d’envoi du présent avis : 29/10/2021



Le Président

