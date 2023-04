Avis de marché & Appels d’offres CINOR : Avis rectificatif 2

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Vendredi 28 Avril 2023

Objet du marché : Travaux d’amélioration des réseaux d’eau potable de la Ville de Sainte-Marie

I-Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :

CINOR

Correspondant : M le Président, 3 Rue de la Solidarité, CS 61025, 97 495 Sainte-Clotilde CEDEX, contact : Service de la Commande Publique (2étage), tél. : 0262 92 34 27, télécopieur : 0262 92 53 87, Courriel :



II-Objet du marché : Travaux d’amélioration des réseaux d’eau potable de la Ville de Sainte-Marie

Type de procédure : Procédure adaptée



III-Informations rectificatives :



1/ Les articles 7/ H) de l’avis de marché et 7.1.1. H) du cahier des charges relatifs à la « Capacité technique minimum » sont supprimés .



Pour la capacité professionnelle, les candidats devront produire :

Pour l’appréciation de la Capacité technique et professionnelle

D) Déclaration du candidat indiquant l’effectif moyen annuel et l'importance du personnel d'encadrement pour la dernière année

E) Déclaration indiquant les moyens matériels dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature

F) Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin

G) indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique ou des cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché.



2/ Compte tenu de l’envoi du courrier à tous les candidats du 26/04/2023, la date limite de remise des offres est reportée au 22 mai 2023 à 12h00 locales.



IV-Références de publication :

Avis initial :

LE JOURNAL DE L’ILE du 18 avril 2023

Site en ligne IMAZ PRESS du 17 avril 2023

Site en ligne ZINFOS974 du 17 avril 2023

Site Internet CINOR du 17 avril 2023



Avis rectificatif 1 :

LE JOURNAL DE L’ILE du 26 avril 2023

Site en ligne IMAZ PRESS du 25 avril 2023

Site en ligne ZINFOS974 du 25 avril 2023

Site Internet CINOR du 25 avril 2023



V-Date d’envoi de l’avis : Le 26 avril 2023



Le Président,

CINOR