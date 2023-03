Avis de marché & Appels d’offres CINOR : Avis de marché

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Vendredi 10 Mars 2023



Identification de l’acheteur : CINOR (Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion)

Correspondant : M le Président, 3, rue de la Solidarité, CS 61025, 97495 Sainte Clotilde CEDEX (France – Île de la Réunion), contact : Direction de la Commande Publique, tél. : 0262 92 34 27, télécopieur : 0262 92 53 87, Courriel :



Type de Numéro national d'indentification :

SIREN

N° National d'identification : 24974011900063

Groupement de commandes : NON



Identification du marché : Aménagement de voies cyclables - rue Marcel Pagnol - Commune de Saint Denis



-Lot 1 : Voirie et réseaux divers (VRD)

-Lot 2 : Eclairage Public

-Lot 3 : Espaces verts



Date et heure limite de réception des plis : le 05 avril 2023 à 12 heures locales



L’avis complet peut être consulté sur :



-Le Journal d’Annonces Légales LE QUOTIDIEN– Edition du 10 03 2023



-le site Internet suivant :



Date d’envoi du présent avis : 09 mars 2023



Le Président

