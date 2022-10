Avis de marché & Appels d’offres CINOR : Avis de marché

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Jeudi 27 Octobre 2022



Identification de l’acheteur : CINOR (Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion)



Correspondant : M le Président, 3, rue de la Solidarité, CS 61025, 97495 Sainte Clotilde CEDEX (France – Île de la Réunion), contact : Direction de la Commande Publique, tél. : 0262 92 34 27, télécopieur : 0262 92 53 87, Courriel :



Type de Numéro national d'indentification :

SIREN

N° National d'identification : 24974011900063

Groupement de commandes : NON



Identification du marché : Accord cadre à bons de commande pour divers travaux de rénovation courante et de réfection des voies et des sites d’intérêt communautaire de la CINOR (communes de Sainte Suzanne, Sainte Marie et Saint Denis) - 2022/2024



LOT 1 : Rénovation et réfection des voies et sites d’intérêt communautaire de la CINOR - Commune de Saint Denis. Montant minimum annuel : 45 000,00 euros H.T. / Montant maximum annuel : 250 000,00 euros H.T.

Estimation résultant du DQE : 177 662,50 € HT.



LOT 2 : Rénovation et réfection des voies et sites d’intérêt communautaire de la CINOR - Communes de Sainte Suzanne, Sainte Marie. Montant minimum annuel : 45 000,00 euros H.T. / Montant maximum annuel : 240 000,00 euros H.T.

Estimation résultant du DQE : 156 734,00 € HT.



Date et heure limite de réception des plis : 21 NOVEMBRE 2022 à 12h00 (heure locale)



L’avis complet peut être consulté sur :

-Le Journal d’Annonce Légale Le JOURNAL DE L’ILE (Le JIR) – Edition du 27 10 2022

-Le Journal d’Annonce Légale Le QUOTIDIEN – Edition du 27 10 2022

-le site Internet suivant :



Date d’envoi du présent avis : 26 octobre 2022



Le Président

CINOR