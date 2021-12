Avis de marché & Appels d’offres CINOR : Avis de marché

1/ Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CINOR. Correspondant : M le Président, 3, rue de la Solidarité, CS 61025, 97495 Sainte Clotilde CEDEX (France – Île de la Réunion), contact : service marchés – 2ème étage, tél. : 02-62- 92-34-27, télécopieur : 02-62-92-53-87, Courriel : achat.marche@cinor.org, adresse internet : http://www.cinor.fr. 2/ Objet du marché : MISSIONS DE COORDINATION DE SECURITE RELATIVE AUX TRAVAUX : RENOUVELLEMENT DU RESEAU AEP PROGRAMME 2022 3/ Caractéristiques principales : Le marché régi par le présent cahier des charges des clauses particulières porte sur la réalisation d’une mission de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (S.P.S.) conformément aux dispositions de la loi en vigueur qui indique au coordonnateur l’autorité et les moyens nécessaires à l’exercices de sa mission pour l’opération. Y –a-t-il des clauses sociales dans le présent marché : Non 4/DUREE TOTALE DE LA MISSION : Le marché prend effet à compter de sa notification. Il prend fin à l’achèvement de la période de parfait achèvement (GPA) pour chaque lot de travaux composant le lot du marché de CSPS. 5 / VARIANTE : Non 6/ Date limite de réception des offres : 31 JANVIER 2022 à 12 heures locales. 7/ Conditions de participation (pièces de candidature à remettre par le candidat) : Lettre de candidature (formulaire DC1) renseignée, comprenant la déclaration sur l’honneur justifiant que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L.2141.5 et L.2141-7 du code de la commande publique, et notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail. Un justificatif d'inscription au registre du commerce ou de la profession (ou numéro unique d'identification permettant à l'acheteur d'accéder aux informations pertinentes par le biais d'un système électronique mentionné au 1° de l'article R. 2143-13 du code de la commande publique), OU récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription, ou équivalent ; Pour l’appréciation de Capacité économique et financière : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles Pour l’appréciation de la Capacité technique et professionnelle : Déclaration du candidat indiquant l’effectif moyen annuel et l'importance du personnel d'encadrement pour la dernière année Déclaration indiquant les moyens matériels dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature présentation d'une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ; Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique ou des cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de prestations de services de même nature que celle du marché. Nb : Si le candidat s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché public. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié. Nb : En cas de groupement l'ensemble des co-traitants fournira obligatoirement l'intégralité des pièces demandées énumérées dans le présent document. nb : Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité par tout autre moyen considéré comme approprié par l’acheteur (exemple : attestations d'assurances pour risques professionnels ou garanties bancaires, ou bilans prévisionnels,….). Nb : l’acheteur public accepte que le candidat présente sa candidature dans les conditions posées à l’article R. 2143-4 et R. 2143-13 du code de la commande publique. 8/ Condition de présentation des offres et examen : les candidats devront aussi remettre les pièces relatives à l’offre (article 7.1.2 du cahier des charges). 9/ Procédure de passation : procédure adaptée (article R. 2123-1 du code de la commande publique). 10/ Autres informations complémentaires : 10.1 Conditions d’obtention du Dossier de consultation : uniquement téléchargeable sur le site www.cinor.org, Rubrique : Marchés publics en cours (cliquer sur l’action : accéder à la consultation), ou sur le lien direct : https://marches.cinor.fr Le formulaire d'aide à la dématérialisation est disponible sur le site https://marches.cinor.fr Rubrique : Aide 10.2 Conditions d’obtention des renseignements complémentaires : toutes les questions devront être transmises par voie électronique sur le site internet : https://marches.cinor.fr, et ce dans les conditions spécifiées à l’article 8 du cahier des charges. 10.3 Pour Les modalités de remise des candidatures et des offres : uniquement par voie électronique (sur le site internet :https://marches.cinor.fr), et ce dans les conditions spécifiées à l’article 7.2 du cahier des charges. 11/ : Date d’envoi du présent avis : 29 NOVEMBRE 2021

