Avis de marché & Appels d’offres CINOR : Avis de marché rectificatif

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mercredi 26 Avril 2023

Objet du marché : Travaux d’amélioration des réseaux d’eau potable de la Ville de Sainte-Marie

I-Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :

CINOR

Correspondant : M le Président, 3 Rue de la Solidarité, CS 61025, 97 495 Sainte-Clotilde CEDEX, contact : Service de la Commande Publique (2ème étage), tél. : 0262 92 34 27, télécopieur : 0262 92 53 87, Courriel :



II-Objet du marché : Travaux d’amélioration des réseaux d’eau potable de la Ville de Sainte-Marie



Type de procédure : Procédure adaptée



III-Informations rectificatives :

1- Compte tenu du courrier à tous les candidats datant du 25 avril 2023, la date limite de réception des offres initialement prévue le 12 mai 2023 à 12 heures locales est reportée au 17 mai 2023 à 12 heures locales .

2- Les clauses relatives au plan de sous-traitance obligatoire ne sont plus applicables depuis le 31 mars 2023.



IV-Références de publication de l’avis initial :

LE JOURNAL DE L’ILE du 18 avril 2023

Site en ligne IMAZ PRESS du 17 avril 2023

Site en ligne ZINFOS974 du 17 avril 2023

Site Internet CINOR du 17 avril 2023



V-Date d’envoi de l’avis : Le 25 avril 2023



Le Président,

CINOR