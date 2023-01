Avis de marché & Appels d’offres CINOR : Avis de marché rectificatif

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Vendredi 27 Janvier 2023



1/Nom et adresse de l’organisme

CINOR

Direction Commande Publique (2ème étage)

3, rue de la Solidarité – CS 61025 - 97 495 Sainte-Clotilde CEDEX

Tel : 0262 92 34 27 - Fax : 0262 92 53 87

Email :



2/Objet du marché

Construction d’une bibliothèque intercommunale au Chaudron - Commune de Saint-Denis

-Lot 1 - VRD

-Lot 2 - Gros-oeuvre / gestion du compte inter-entreprises, des déchets et de la surveillance du chantier

-Lot 3 – Charpente/couverture

-Lot 4 - Cloisons et faux plafonds

-Lot 5 - Revêtements durs

-Lot 6 - Menuiserie bois

-Lot 7 - Menuiseries aluminium

-Lot 8 - Métallerie

-Lot 9 - Peinture et sols souples

-Lot 10 - Plomberie sanitaire - ventilation

-Lot 11 - Electricité CFO/CFA

-Lot 12 - Mobilier

-Lot 13 - Végétalisation

-Lot 14 – Production photovoltaïque



3/Informations rectificatives

Compte tenu des informations apportées à tous les candidats le 26 janvier 2023, la date limite de remise des offres, initialement prévue le 30 janvier 2023 à 12 heures locales, est reportée pour l’ensemble des lots au 08 février 2023 à 12 heures locales .



4/Références de publication de l’avis initial

-Sur le site internet

-Le JOURNAL DE L’ILE et LE QUOTIDIEN du 02 décembre 2022



5/Date d’envoi de l’avis : le 26 janvier 2023



Le Président,

CINOR