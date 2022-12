Avis de marché & Appels d’offres CINOR : Avis de consultation - Procédure d'appel d'offres européen

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Vendredi 30 Décembre 2022



I. Nom et adresse de l’organisme :

CINOR, communauté Intercommunale du Nord de la Réunion, 3 rue de la Solidarité – CS 61025 - 97 495 Sainte Clotilde CEDEX (Réunion – France), Contact : service des marchés et des contrats (2ème étage), à l'attention de M. le Président. Tél. 02 62 92 34 27. E-mail :



Adresse(s) internet :

Adresse générale du pouvoir adjudicateur :



II. Objet du marché

Gestion du centre de transit des déchets de la CINOR et transport des déchets issus du transit



- Lot 1 : Gestion du transit

Estimation : 7 590 000 € HT répartis comme suit :

5 060 000,00 euros HT pour 48 mois et 2 530 000,00 euros HT pour 2 fois 12 mois supplémentaire.



- Lot 2 : Transport des déchets issus du transit

Estimation : 4 657 500 € HT répartis comme suit :

3 105 000,00 euros HT pour 48 mois et 1 552 500,00 euros HT pour 2 fois 12 mois supplémentaire.



III. Date limite de réception des offres : le 17 février 2023 à 12 h 00 locales



Un avis rectificatif a été envoyé pour publication le 28/12/2022 au BOAMP/JOUE et peut être consulté :

Sur le site du BOAMP : Avis BOAMP n°22-170535



Et sur le site Internet suivant :



IV : Date d’envoi de l’avis : 29 décembre 2022



Le Président

