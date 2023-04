Avis de marché & Appels d’offres CINOR : Avis de consultation - Procédure adaptée de l'article R.2123-1 du code de la commande publique

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mardi 18 Avril 2023



I - Nom et adresse de l’organisme

CINOR

Service des marchés (2e étage)

3 Rue de la Solidarité – CS 61025

97495 Sainte-Clotilde CEDEX

Tel : 0262 92 34 27 - Fax : 0262 92 53 87

Email :



II - Objet du marché



TRAVAUX D'AMÉLIORATION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE DE LA VILLE DE SAINTE-MARIE

Montant minimum annuel : 150 000,00 € HT

Montant maximum annuel : 800 000,00 € HT

Montant prévisionnel des travaux sur 3 ans : 2 400 000,00 € HT



III - Date limite de réception des offres : Le 12 mai 2023 à 12h00 (heure locale)



L’avis plus détaillé peut être consulté sur le site Internet suivant :

(Rubrique : marchés publics)



IV : Date d’envoi de l’avis : Le 17 avril 2023



Le Président,

