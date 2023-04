Avis de marché & Appels d’offres CINOR : Avis de consultation - Procédure adaptée de l'article R.2123-1 du code de la commande publique

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mercredi 5 Avril 2023



1-Nom et adresse de l’organisme

CINOR

Direction Commande Publique (2ème étage)

3, rue de la Solidarité – CS 61025

97 495 Sainte-Clotilde CEDEX

Tel : 0262 92 34 27 - Fax : 0262 92 53 87

Email :



2-Objet du marché



Mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de sécurisation du système d’endiguement de la Rivière Sainte-Suzanne



3-Date limite de réception des offres : 26 avril 2023 à 12 heures locales



L’avis plus détaillé peut être consulté sur le site internet suivant :



4-Date d’envoi de l’avis : Le 04 avril 2023



Le Président

Maurice GIRONCEL CINORDirection Commande Publique (2ème étage)3, rue de la Solidarité – CS 6102597 495 Sainte-Clotilde CEDEXTel : 0262 92 34 27 - Fax : 0262 92 53 87Email : achat.marche@cinor.re L’avis plus détaillé peut être consulté sur le site internet suivant : http://www.cinor.re (Rubrique : La Vie Economique de mon territoire - Marchés Publics)Le PrésidentMaurice GIRONCEL

CINOR