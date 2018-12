CILIDA vit ses dernières heures de cyclone tropical

2018 DEC 24 08h30 Mascareignes.Bonjour les Ziles!A 06h30 le cyclone tropical CILIDA était centré par rapport àPORT LOUIS: 865km au sud est.SAINT DENIS: 1015km à l'est sud est.RODRIGUES: 525km au sud sud ouest.Ile Amsterdam: 1930km au nord ouest.autour des points 24.4°Sud et 64.5°EstBonne journée à toutes et à tous!Cheers,Patrick Hoareau.