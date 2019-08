CIAS : Journée Professionnelle des agents du Pôle Enfance

Journée Professionnelle du Pôle Enfance du CIAS du 16 août 2019 : Donn la main, donn le mouv’, donn la voix !



Le caractère sensible du public accueilli dans la petite enfance nécessite un accompagnement spécifique des personnels en insertion ou en parcours emploi compétences ...



L’engagement dans le travail est la source des gains de performance et d’innovation. Cet engagement de l’ensemble des professionnels est conditionné par le contenu du travail, les opportunités de développement professionnel, la qualité du management, la satisfaction des usagers et le bon fonctionnement des services.



Pleinement conscient de cette corrélation, le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) a organisé ce vendredi 16 août 2019 sa journée des professionnels du Pôle Enfance à L’Étang-Salé avec des formations et des ateliers participatifs. Ce moment a été l’occasion pour plus de 150 agents, d’échanger, d’expérimenter, de créer des liens qui renforceront à coup sûr la solidarité.