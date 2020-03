Société CHU et GHER: Les visites suspendues jusqu’à nouvel ordre À partir de demain, les visites des familles et bénévoles seront suspendues jusqu'à nouvel ordre, sauf exceptions. Le communiqué :

Dans le cadre de l'application des mesures nationales, et afin de limiter les risques pour les patients, professionnels de santé et visiteurs, le CHU de La Réunion et le GHER informent le public qu’ils sont dans l’obligation de suspendre jusqu'à nouvel ordre les visites des familles et des bénévoles associatifs.

Ces mesures s’appliquent à compter du 18 mars 2020 dans tous les services du CHU et du GHER, à l’exception, et après avis médical :

- des services de pédiatrie, en autorisant la présence d’un des deux parents par visite

- des patients pris en charge en soins palliatifs, en autorisant la présence d’une personne par visite

- toute autre dérogation suppose un accord du chef de service



Le CHU de La Réunion et le GHER vous rappellent le numéro vert mis à disposition 24h/24 qui est le 0800 130 000 (appel gratuit), l'appel du SAMU au 15 doit se faire uniquement pour les situations d'urgences médicales avec symptômes.







