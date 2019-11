Santé CHU de La Réunion et GHER : Ensemble pour la sécurité des patients





Cette année, la Semaine Sécurité des Patients est organisée du 18 au 22 novembre 2019 et s’inscrit dans le cadre de la semaine mondiale de sensibilisation au bon usage des antibiotiques, au cours de laquelle se tiendra la journée européenne sur le même sujet. Un coup de projecteur sera donc mis sur les antibiotiques pour contribuer à lutter contre l’antibiorésistance, véritable fléau de santé publique.



Le CHU de La Réunion et le GHER soutiennent cette démarche. Les établissements se mobilisent à nouveau pour cette 9ème édition, en organisant, des journées dédiées aux usagers et aux professionnels de santé autour de la thématique nationale, mais également autour des thématiques en lien avec l’hémovigilance, les relations avec les usagers,... plusieurs thèmes seront mis en valeur et feront l’objet d’ateliers dédiés.



Le Pôle Qualité, Sécurité des Patients et Relations avec les Usagers des établissements organisent des journées autour du thème "Les antibiotiques ils sont précieux : utilisons-les mieux !".



Les journées se dérouleront : Le mardi 19 novembre 2019 au CHU Félix Guyon (Atrium) de 9H à 15h

Le mercredi 20 novembre 2019 au GHER (hall principal) de 9h à 16h

Zinfos 974 Lu 263 fois







