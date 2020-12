Communiqué CHU de La Réunion : Quand la réalité virtuelle soulage la douleur des patients

Le CHU de La Réunion est le premier établissement de l’île à déployer la technique thérapeutique innovante de la réalité virtuelle pour le traitement de la douleur au Centre de traitement et d’évaluation de la douleur du site de Saint-Louis. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 11 Décembre 2020 à 19:46 | Lu 112 fois

La réalité virtuelle est utilisée ici comme dispositif qui utilise les dernières technologies numériques pour immerger les patients souffrant de douleurs chroniques dans un espace en 3D. A travers différents jeux adaptés à la localisation de leur pathologie : bowling, ski, tir à l’arc… ils seront amenés à réaliser des mouvements adaptés.



Le principe est de simuler une situation :

 dans laquelle l’apprenant pourra avoir des réponses physiologiques, comportementales, émotionnelles, intellectuelles et éthiques similaires qu’en situation réelle,

 enrichir la simulation en réalité virtuelle par la réalité augmentée en permettant au patient de manipuler réellement les objets et outils habituels, tout en bénéficiant des avantages de la réalité virtuelle : simulation, immersion, scénarisation…



Ce traitement est complémentaire de l’offre de soins déjà mise en place et s’inscrit dans une logique de prise en charge globale de la douleur. Quelques séances suffisent pour agir sur l'anxiété et détourner la perception de la douleur. En effet, concentrés sur les exercices à exécuter, les patients oublient leur pathologie et retrouvent ainsi plus de confiance et de mobilité.



Le Centre de traitement et d’évaluation de la douleur reçoit ainsi plus de 1000 patients en consultations médicales par an. Un tiers d’entre eux devrait pouvoir profiter de cette technique.



Le dispositif de réalité virtuelle a également été déployé au Centre de Rééducation du Tampon.





