CHU de Bellepierre: Deux nouveaux blocs opératoires tout neufs

Après 4 mois de rénovation, le CHU Bellepierre dispose de deux blocs opératoires, destinés à la chirurgie orthopédique, flambant neufs.



Le but était d'apporter une meilleure protection au patient opéré, ainsi qu'un environnement plus confortable et plus sécurisé pour les équipes soignantes.



La rénovation s'est effectuée avec des matériaux et des techniques respectant l'environnement. Les blocs opératoires ont désormais un "mode repos", qui permet d'économiser l'énergie en cas de non utilisation.



Grâce à cette rénovation, le CHU de La Réunion dispose désormais du plus grand modèle de plafond filtrant, qui protège la zone opératoire, installé en France.