A la Une . CHU: "Une gestion calamiteuse, 100 millions d’euros de déficit cumulé" La Fédération Autonome de la Fonction Publique hospitalière (FAFPH) a tenu une conférence de presse ce matin, afin de tirer la sonnette d'alarme sur les méthodes de management et de gestion au Centre Hospitalier Universitaire (CHU).





100 millions d’euros de déficit cumulé



Du jour au lendemain, les 6.500 professionnels du CHU



"Ce n’est que le haut de l’iceberg. Depuis que l’équipe directive est en place depuis 2012, il y a en fait plus de 100 millions d’euros de déficits cumulés. L’équipe dirigeante en place ne répond pas à ses missions et ses obligations" estime Isaline Tronc, attachée principal d’administration et secrétaire générale adjointe du syndicat. "On nous a menti pendant plusieurs années, on nous a caché des déficits. Le commissaire aux comptes en 2015 ne certifie pas les comptes. Il y a eu de la gabegie sur les bâtiments, une masse salariale qui s’est accrue de façon anormale et nous découvrons tout cela d’un coup" ajoute Catherine Gaud.



S’ensuit la présentation d’un plan de retour à l’équilibre le 1er décembre dernier, lors de la Commission Médicale d’Etablissement. "Personne n’est au courant, ou n’y a participé, un manque de logique flagrant" dénonce Catherine Gaud.



Inquiétude sur la dépense des fonds publics



Deux enquêtes ont été diligentées par le Ministère et la Chambre Régionale des Comptes. "Le président de la CRC nous a répondu qu’un enquête était diligentée et une semaine après nous avons rencontré le magistrat saisi de l’enquête. Aujourd’hui, il règne une inquiétude sur la dépense des fonds publics.



On aimerait avoir le rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), sur le management. Nous n’avons que des bribes d’informations, par la presse. Est-ce que c’est vrai que les directeurs ont des primes indues? Est ce que c’est vrai qu’il y a des missions-congés? Est-ce que c’est vrai qu’il y a des conditions particulièrement avantageuses pour certains contractuels?" se demande Isaline Tronc.



"Nous souhaitons que la direction soit modifiée"



"L’argent n’est pas mis là ou il faut et le personnels non plus. Pour nos patients, c’est prendre un risque majeur. Nous souhaitons que la direction soit modifiée" déplore Catherine Gaud.



"Nous devons faire face à une gestion calamiteuse par une direction défaillante au CHU de la Réunion. Que chacun prenne ses responsabilités mais il faut arrêter l’hémorragie" ajoute Isaline Tronc.



En fonction des résultats de l’enquête de la Chambre Régionale des Comptes attendus pour décembre 2018, le syndicat FAFPH se dit prêt à engager des poursuites pour détournements de fonds publics.



