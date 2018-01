CHU: Un mouvement de grève illimité débute ce mardi

Un mouvement de grève illimité a été lancé ce mardi au CHU par la CFDT "Santé-Sociaux". Alors que le plan de retour à l’efficience doit être examiné par le Copermo (Comité interministériel de performance et de la modernisation de l'offre de soins) ce mercredi, la section souhaite alerter sur "ce que contient vraiment ce dossier".Sont notamment décriées la suppression de 155 postes, la fermeture des lits d’hospitalisation de Cilaos, la fermeture de 10% de lits complets, la vente des locaux de Saint-Louis, ou encore l'absence de prise en compte de la carrière de plus de 1200 contractuels."On est là pour ouvrir une porte sociale dans le plan qui va être présenté", souligne Expédit Lock-Fat, secrétaire général de la CFDT Santé. "On souhaite qu'on ouvre aussi le regard sur la situation des professionnels à la Réunion et qu'on tienne compte de l'insularité, des difficultés particulières de notre CHU, qui mérite qu'il y ait des fonds pour l'accompagner dignement".