CHU : Un déficit de 21 millions d'euros, mais la situation "s'améliore"

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion a présenté ce mercredi son résultat budgétaire 2017. Pour la deuxième année consécutive, le CHU de La Réunion voit ses comptes certifiés.



"L’opinion favorable du commissaire aux comptes sur les comptes 2017 porte sur la qualité et la fiabilité des processus de gestion du CHU. L’avis favorable du certificateur a été obtenu au terme d’une nouvelle année de très forte mobilisation des équipes du CHU avec l’appui du trésorier de l’établissement et de la Direction régionale des finances publiques", indique le CHU de La Réunion. Le commissaire aux comptes maintient cependant la réserve sur le cycle immobilisations - tout en soulignant les travaux de fiabilisation sur le patrimoine qui sont en cours - ainsi que sur les recettes d’activité (sauf les stocks).



En 2017, le CHU de La Réunion a enregistré un déficit de 21 millions d'euros, contre 35,5 millions l'année précédente. Une situation financière qui "s'améliore". La direction commente : "Cette même année 2017, le déficit de l’ensemble des 32 CHU-CHR a quintuplé pour passer de -52M€ fin 2016 à -268M€ fin 2017. Ce résultat favorable est dû à une activité très soutenue au dernier quadrimestre 2017 ainsi qu’aux mesures mises en place dès 2017 pour une efficience des charges d’exploitation qui ont produit leurs effets en fin d’année."



Le déficit structurel reste cependant élevé et serait de 28,5 M€ hors l’accompagnement exceptionnel consenti par le Ministère des Solidarités et de la Santé de manière dégressive jusqu’en 2020 (7,5M€ en 2017).



Pour le CHU, ces résultats confirment "une trajectoire financière satisfaisante, mais il faut poursuivre les efforts jusqu’en 2020 afin d’atteindre l’équilibre budgétaire hors accompagnement en 2021."