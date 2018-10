CHU Sud : Une Maison d’Accueil Hospitalière à l’horizon 2020

Elle permettra aux familles des personnes hospitalisées de rester auprès d’elles mais aussi un accès facile à l’hôpital aux patients hébergés pour leurs soins de jour. Une Maison d’Accueil Hospitalière (MAH) va voir le jour au CHU de St-Pierre à l’horizon 2020. La deuxième MAH de l’île après celle de St-Denis.



Pédiatrie, gynécologie, neurologie, cancérologie…le site du CHU Sud prend en charge des pathologies de la femme et de l’enfant. Outre le bassin sud, cette MAH bénéficiera à des populations en provenance de la zone Océan Indien.



"Elle apportera des bénéfices au niveau humain mais aussi financier : moins de soins, séjours moins longs à l’hôpital. Le projet participe aussi à l’intégration du CHU dans le virage ambulatoire, visant à réduire la durée d’hospitalisation des patients et proposer des alternatives à l’hospitalisation complète", indique le CHU.



Le bâtiment sera construit sur un terrain de 1 500m2 dans l’enceinte même de l’hôpital, "grâce à la signature d’un bail emphytéotique contre 1 euro symbolique par an, pour une durée de 40 ans".



16 lits d’accueil avec salle d’eau privative, des espaces communs de convivialité et de bureaux administratifs seront à la disposition des patients et de leurs proches.



"Elle concourra à maintenir le lien familial, à réduire la durée de séjours des patients, à inclure les parents dans les décisions médicales". Les patients assurés sociaux et leurs accompagnants bénéficieront d’une prise en charge quasi-totale de leur séjour par les caisses de Sécurité Sociale.



Coût de cette opération: 750 000 euros entièrement financés par l’association Maison des Parents de l’Océan Indien. "Le projet n'a aucune incidence financière pour le CHU de La Réunion, au contraire il contribuera également à la diminution des dépenses de santé en réduisant les durées d’hospitalisation tout en favorisant l’accès aux soins à plus de patients", rassure le CHU de La Réunion touché par un plan de redressement.