CHU Sud: Les usagers de la santé manifestent ce dimanche

Les employés du CHU de Saint-Pierre comptent une nouvelle fois montrer leur mécontentement et leur ras-le-bol face à cette situation alarmante que connaissent les Urgences. Cette manifestation organisée, cette fois-ci, par le Collectif pour le maintien des activités au coeur de La Réunion (Cmac) va dans la continuité du mouvement de grève débuté en juin dernier, et ce, au niveau national également. Ils exigent des moyens financiers et humains supplémentaires afin de pouvoir assurer un suivi de qualité des patients.



"La situation au CHU Sud de Saint-Pierre se dégrade de plus en plus. Mercredi dernier, la salle d’attente des urgences réservée aux familles des malades était déplacée à l’extérieur de l’établissement pour permettre l’accueil de tous les brancards.



Suppression de lits dans les services hépato-gastro-entérologie, fermeture programmée d’une salle de dialyse, vétusté de certains bâtiments, dégradation constante de la qualité de soins : face à un tel constat notre collectif a souhaité organiser une rencontre avec les usagers du service public de la santé que nous sommes tous."



Voilà ce que déclarent les usagers de la Santé... C'est pourquoi, ils donnent rendez-vous à tous les Réunionnais ce dimanche matin, depuis 10 heures, au CHU Sud. Ce rendez-vous vise à échanger sur les moyens qui pourraient être mis en œuvre afin que la direction de l’établissement prenne des mesures efficaces pour une meilleure prise en charge des patients et de leur famille.



