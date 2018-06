CHU Sud : La CFTC dénonce la suppression du service oncologie-digestive

Pour la CFTC, "rien" n'a été "préservé". Ils ajoutent : "Nous pensons que cela aurait pu être évité. Non seulement, le départ d'un des médecins en charge de cette activité était connu depuis plus d'un an et demi. En ce qui concerne le deuxième, ce dernier a connu un refus de nomination en tant que PH au mois de septembre 2017 après 3 ans d'activité. Et enfin le troisième, a demandé une dispo pour un an". "Pourquoi n'y a-t-il pas eu de nouveaux recrutements de médecins ?", questionne le syndicat.Pour la CFTC, il est question d'une "fuite du corps médical dans plusieurs secteurs d'activité vers de meilleurs horizons par manque d'attractivité"."Si vous voulez continuer à parler de performance, de qualité de soins, de modernisation de CHU, vous allez devoir convaincre autrement la population réunionnaise car c'est bien la population du Sud qui est prise en otage sur la question de l'équilibre financier", estime la CFTC.Le syndicat demande également "des explications" sur les deux réserves maintenues par le commissaire aux comptes concernant la certification des comptes du CHU de La Réunion