CHU Sud: L'oncologie digestive a repris du service

L’activité d’oncologie digestive a repris au CHU Sud depuis le 10 septembre dernier grâce à un recrutement médical, permettant à l’intégralité des patients transférés temporairement et de manière exceptionnelle vers les sites du groupe CLINIFUTUR de réintégrer le site sud du CHU pour la dispensation de leurs chimiothérapies.



Suite à un problème temporaire d’effectif médical, le CHU avait été contraint en juillet d’aménager la prise en charge des chimiothérapies d’oncologie digestive afin de garantir la poursuite des soins de ses patients en toute sécurité et qualité.



En lien direct entre équipes médicales et de direction, un protocole de transfert provisoire avait ainsi été établi avec la Clinique du Port et la Clinique Ste Clotilde.



Initiés bien en amont, ces deux mois ont été mis à profit pour renforcer l’équipe médicale dans le cadre ambitieux du projet médical du CHU pour sa filière cancérologie grâce à un recrutement médical, afin de permettre aux patients de poursuivre leurs traitements dans les meilleures conditions, sans les contraindre à se déplacer.



La Direction du CHU remercie vivement le Groupe Clinifutur, et en particulier ses équipes médicales et soignantes qui ont permis une continuité de prise en charge des patients du CHU.



La gestion de cet évènement exceptionnel a permis de démontrer une nouvelle fois l’importance et l’efficacité de cette collaboration public-privé, démontrant l’engagement de tous à œuvrer dans l’intérêt de l’ensemble des patients réunionnais.