A la Une . CHU Saint-Pierre: "Il est hors de question de parler d'erreur médicale !"

Le service des urgences du CHU de Saint-Pierre se trouve dans la tourmente suite au décès d'une patiente de 83 ans le 14 mai dernier. Une affaire révélée par Clicanoo. L'octogénaire, arrivée dans le service sur recommandation de son médecin traitant aux alentours de 19h, souffre de douleurs abdominales, de nausées et de vomissements.



Elle décèdera le lendemain en fin d'après-midi d'un arrêt cardiaque alors qu'elle était sortie de l'hôpital quelques heures plus tôt. Son fils, Frédéric Prianon, met en cause la prise en charge de sa mère par le service des urgences au regard des 9 heures d'attente dans le couloir des urgences.



Le directeur délégué des sites Sud du CHU, Patrick Goyon, confirme avoir reçu une lettre de la famille de la défunte et se dit prêt à accéder à la demande M. Prianon qui souhaite vivement rencontrer les médecins ayant pris en charge sa maman. Patrick Goyon se dit prêt à accéder à cette requête afin de pouvoir expliquer cette décision au regard d'une analyse approfondie sur les raisons ayant entraîné la sortie de la patiente,



Le directeur note toutefois que la décision d'avoir laissé repartir la gramoune ne s'est pas faite à la "légère". "Des examens médicaux ainsi qu'un traitement accompagné d'un avis chirurgical a été donné pour décider de la sortie" ajoute t-il. En revanche, Patrick Goyon refuse de s'exprimer sur les causes du décès, compte tenu du secret médical.



Néanmoins, le directeur affirme fermement qu'il est "hors de question de parler d'erreur médicale", eu égard à l'absence d'analyses médicales effectuées sur la patiente. Il annonce la mise en place d'une RMM (Revue de Morbidité et de Mortalité). Il s'agit d'une enquête interne visant à expliquer les analyses faites ainsi que les décisions ayant autorisé la sortie.



Questionné sur l'existence d'un dépôt de plainte par la famille de la patiente, le directeur répond qu'à ce jour, il est prêt à répondre aux interrogations faisant suite à la réception de la lettre de la famille d'Edylie Prianon.

